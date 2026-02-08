Зинченко остался в запасе в своем первом матче в Аяксе
В воскресенье, 8 февраля, Аякс проведет гостевой матч против АЗ в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов.
Перед поединком стала известна стартовая одиннадцатка амстердамской команды, состав которой недавно пополнил украинский защитник Александр Зинченко.
Украинец в своем первом матче остался на скамейке запасных и может дебютировать за Аякс в этой игре.
📎 https://t.co/Lu2RmOucdV pic.twitter.com/I90vaLx1ev— AFC Ajax (@AFCAjax) February 8, 2026
Матч АЗ - Аякс начнется в 15:30 по киевскому времени.
Напомним, что Зинченко в начале февраля перешел из лондонского Арсенала в Аякс, подписав контракт до конца нынешнего сезона, а амстердамский клуб заплатил за украинца 1,5 миллиона евро.
