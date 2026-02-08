iSport.ua
Зинченко остался в запасе в своем первом матче в Аяксе

Украинский защитник может дебютировать за амстердамскую команду.
Вчера, 15:25
В воскресенье, 8 февраля, Аякс проведет гостевой матч против АЗ в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов.

Перед поединком стала известна стартовая одиннадцатка амстердамской команды, состав которой недавно пополнил украинский защитник Александр Зинченко.

Украинец в своем первом матче остался на скамейке запасных и может дебютировать за Аякс в этой игре.

Матч АЗ - Аякс начнется в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что Зинченко в начале февраля перешел из лондонского Арсенала в Аякс, подписав контракт до конца нынешнего сезона, а амстердамский клуб заплатил за украинца 1,5 миллиона евро.

