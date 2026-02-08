Известно, на каком месте Шепиленко завершила даунхилл

В воскресенье, 8 февраля, состоялся даунхилл, в которой приняла участие Анастасия Шепиленко.

Трасса была тяжелой, и несколько спортсменок завершили скоростной спуск, и Олимпиаду в целом, досрочно.

Американка Линдси Вонн на первом вираже потерпела болезненное падение и завершила спуск без результата. Кроме неё с трассы вылетели австрийка Нина Ортлиб и андоррка Кандел Морено.

Тем временем Анастасия Шепиленко финишировала 32-й в женском даунхилле, а чемпионкой стала американка Бризи Джонсон.

Ранее украинская сноубордистка Данча не прошла в 1/8 финала.

