Ливерпуль и Реал рассматривают обмен полузащитниками

Алексис Макаллистер может перейти в Ла Лигу, а Орельен Чуамени — в АПЛ, сообщает TEAMtalk.

По имеющейся информации, Ливерпуль и Реал могут обменяться игроками, чтобы улучшить составы и не тратить большие деньги на трансферы.

Чемпион мира 2022 года может присоединиться к мадридской команде, однако только в формате обмена, ведь, хотя форма хавбека не идеальна, в клубе не хотят продавать опытного полузащитника.

У Реала с Чуамени другая ситуация: контракт француза с испанской командой рассчитан до лета 2028 года, однако королевский клуб готовится к масштабной оптимизации, и для мадридцев будет лучше обменять нестабильного француза на более опытного аргентинца.

К слову, французский игрок, которого Ливерпуль подписал в зимнее трансферное окно, травмировал плечо.

