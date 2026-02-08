iSport.ua
Команда Усика выделила самый сложный бой украинца в супертяжелом весе

Чисора считает, что выиграл у Усика минимум шесть раундов.
Вчера, 12:41       Автор: Валентина Чорноштан
Дерек Чисора и Александр Усик / Getty Images
Дерек Чисора и Александр Усик / Getty Images

В 2020 году Александр Усик провёл поединок против Дерека Чисоры. Украинец защитил свой статус обязательного претендента на титул WBO.

GiveMeSport  приводит слова британского боксёра после того боя:

Мой план был прост бить его везде. Я не собирался перебоксировать олимпийского чемпиона. Хотел выиграть восемь раундов и, считаю, взял как минимум шесть. Даже его тренеры зашли в мою раздевалку и сказали, что думали, что я выиграл этот бой.

Добавим, что тогда Усик победил единогласным решением судей.

Ранее тренер Энди Руиса поделился, подерётся ли его подопечный с Усиком.

