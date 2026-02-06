"Не просто победа": Уайлдер озвучил свою главную цель на бой с Чисорой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от своего ближайшего боя против Дерека Чисоры.

Американский боксер заявил, что рассчитывает одержать убедительную досрочную победу, чтобы реанимировать свою карьеру.

"Я с нетерпением жду этого боя. Мне нужен этот бой. Мне нужен Дерек больше, чем я нужен ему, из-за того, что он приносит в ринг. Мне нужно понять, где я сейчас нахожусь. Я чувствую, что вернулся. Меня сломали, потом собрали заново - и вот я здесь, с улыбкой на лице и с таким высоким боевым духом, что могу летать. Я очень этого жду.

Для меня это бой, в котором нельзя проигрывать. Мне нужна не просто победа - мне нужна сокрушительная победа. Мне нужен нокаут. Именно за этим люди и приходят. Вокруг нас обоих есть вопросы, потому что мы непредсказуемы как бойцы, но его стиль подходит под мой стиль, а мой - под его. Он сделает все, чтобы победить, и именно это мне и нужно.

Это особенный момент. Это его 50-й бой, это мой 50-й бой - вместе это 100 боев. Один собирается завершать карьеру, другой - стать алмазом, найденным в грубой породе", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, что бой Уайлдера и Чисоры состоится 4 апреля в Лондоне на O2 Arena.

