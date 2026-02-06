iSport.ua
Селтик приютит экс-звезду Арсенала и Ливерпуля

Кельты готовы реанимировать карьеру хавбека.
Вчера, 13:17       Автор: Антон Федорцив
Алекс Окслейд-Чемберлен / Getty Images
Алекс Окслейд-Чемберлен / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен близок к переходу в Селтик. Шотландский гранд устно договорился о контракте с англичанином, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Стороны подпишут договор до конца сезона. Окслейд-Чемберлен остается без клуба с лета. Предыдущие два сезона он отыграл за стамбульский Бешикташ (50 матчей во всех турнирах, 5 голов).

Окслейд-Чемберлен – воспитанник английского Саутгемптона. Затем хавбек провел по 6 сезонов за лондонский Арсенал и Ливерпуль. В частности, с "красными" он стал чемпионом Англии в кампании 2019/20.

К слову, лидер лондонского Челси Энцо Фернандес выбрал карьерный приоритет на фоне интереса французского ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик Алекс Окслейд-Чемберлен

