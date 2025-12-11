Селтик - Рома 0:3: обзор матча и результат игры 11.12.2025

Римляне разобрались в гостях с шотландским соперником.

В четверг, 11 декабря, Рома встречалась на выезде с Селтиком в рамках шестого тура общего этапа Лиги Европы.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини в гостевом поединке одержали убедительную победу, разгромив соперника со счетом 3:0.

Все голы в этом противостоянии пришлись на первую половину встречи. Уже на шестой минуте Рома вышла вперед благодаря автоголу Лиама Скейлса, а до конца тайма довела результат до разгромного усилиями Эвана Фергюсона, который оформил дубль. Перед перерывом Селтик имел возможность отквитать один мяч, но Арне Энгельс не реализовал пенальти.

Во второй половине поединка арбитр после консультации с VAR отменил по голу каждой из команд из-за офсайдов.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик не попал в заявку на этот матч, продолжая восстанавливаться от травмы.

Рома, набрав 12 очков, занимает на данный момент десятое место в общей турнирной таблице Лиги Европы. Селтик с семью баллами идет на 24-й позиции.

Статистика матча Селтик - Рома шестого тура Лиги Европы

Селтик - Рома 0:3

Голы: Скейлc, 6 (аг), Фергюсон, 36, 45+1

На 45+5-й минуте Энгельс не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 1.53

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 9 - 12

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 4 - 4

Фолы: 10 - 9

Селтик: Шмейхель, Трасти, Скейлс, Тирни (Донован, 46), Янг (Релстон, 62), Энгельс, МакГрегор, Тунекти, Нигрен (Ихеаначо, 46), Хатате (Баликвиша, 77), Маэда (Бернардо, 76).

Рома: Свилар, Эрмосо (Жолковски, 80), Манчини, Ндика, Челик, Писилли (Анхелиньо, 85), Эль-Айнауи, Ренш, Суле (Дибала, 69), Эль-Шаарави (Пеллегрини, 69), Фергюсон (Бейли, 69).

Предупреждения: Эрмосо, Эль-Шаарави, Суле, Ндика, Жолковски.

