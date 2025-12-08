Довбик вернулся в общую группу после травмы

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вскоре должен вернуться на поле после травмы.

Как сообщает RomaNews со ссылкой на Il Tempo, 28-летний футболист восстановился от повреждения и уже частично тренировался в общей группе.

Читай также: Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику

Украинец 9 ноября в матче с Удинезе получил разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра, из-за чего отсутствовал месяц. Предполагалось, что на восстановление ему потребуется от четырех до шести недель.

Ожидается, что Довбик еще не будет полностью готов к ближайшему поединку Лиги Европы против Селтика 11 декабря, однако на следующий матч Серии А против Комо 15 декабря должен попасть в заявку.

В нынешнем сезоне украинский нападающий провел за Рому 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик определился с клубом на вторую половину сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!