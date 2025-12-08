iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Довбик вернулся в общую группу после травмы

Украинский нападающий покинул лазарет римского клуба.
Вчера, 22:59       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик вскоре должен вернуться на поле после травмы.

Как сообщает RomaNews со ссылкой на Il Tempo, 28-летний футболист восстановился от повреждения и уже частично тренировался в общей группе.

Читай также: Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику

Украинец 9 ноября в матче с Удинезе получил разрыв сухожилия прямой мышцы левого бедра, из-за чего отсутствовал месяц. Предполагалось, что на восстановление ему потребуется от четырех до шести недель.

Ожидается, что Довбик еще не будет полностью готов к ближайшему поединку Лиги Европы против Селтика 11 декабря, однако на следующий матч Серии А против Комо 15 декабря должен попасть в заявку.

В нынешнем сезоне украинский нападающий провел за Рому 14 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик определился с клубом на вторую половину сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Рома в меньшинстве потеряла очки в матче с Кальяри Рома в меньшинстве потеряла очки в матче с Кальяри
Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику Гасперини раскритиковал нападение Ромы. Довбик тоже получил критику
Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии Тройка грандов Серии A сразится за нападающего сборной Италии
Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон

Видео

Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
просмотров

Последние новости

Европа00:24
Манчестер Юнайтед разгромил в гостях Вулверхэмптон
Вчера, 23:52
Европа23:52
Пулишич сотворил для Милана камбэк в победном матче с Торино
Бокс23:28
"Знаем, как это произошло": Менеджер Паркера высказался о проваленном тесте на наркотики
Европа22:59
Довбик вернулся в общую группу после травмы
Европа22:30
Гол Малиновского в обзоре победного матча Дженоа с Удинезе
Биатлон21:51
Действующая обладательница Большого хрустального глобуса заболела коронавирусом
Европа21:10
Гол Малиновского помог Дженоа обыграть Удинезе
Лига Чемпионов20:50
Лига чемпионов: Интер встретится с Ливерпулем, Барселона сыграет с Айнтрахтом, а Аталанта - с Челси
Европа20:32
Реал потерял на длительный срок ключевого защитника
Европа19:55
Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK