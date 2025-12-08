Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа

Украинский полузащитник отличился с пенальти в матче с Удинезе.

В понедельник, 8 декабря, Дженоа встречается в гостях с Удинезе в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Генуэзская команда открыла счету в этом поединке на 34-й минуте благодаря голу украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Читай также: Малиновский выздоровел и вернулся в стартовый состав Дженоа

Вратарь Удинезе Мадука Окойе сбил в своей штрафной нападающего "россоблу" Лоренцо Коломбо, после чего гости получили право на пенальти. К точке подошел украинский хавбек и развел мяч и голкипера по разным сторонам, пробив под правую от себя стойку.

¡El @GenoaCFC se adelanta en Udine! Malinovskyi no falla desde los 11 metros 🎯 #UdineseGenoa 0-1 pic.twitter.com/O1ZW1ucjot — Lega Serie A (@SerieA_ES) December 8, 2025

Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне за Дженоа. Также на счету украинца одна результативная передача в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Малиновский стал лучшим в поединке Серии А.

