Малиновский забил второй в сезоне гол за Дженоа

Украинский полузащитник отличился с пенальти в матче с Удинезе.
Сегодня, 19:55       Автор: Игорь Мищук
Руслан Малиновский / Getty Images
В понедельник, 8 декабря, Дженоа встречается в гостях с Удинезе в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Генуэзская команда открыла счету в этом поединке на 34-й минуте благодаря голу украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Читай также: Малиновский выздоровел и вернулся в стартовый состав Дженоа

Вратарь Удинезе Мадука Окойе сбил в своей штрафной нападающего "россоблу" Лоренцо Коломбо, после чего гости получили право на пенальти. К точке подошел украинский хавбек и развел мяч и голкипера по разным сторонам, пробив под правую от себя стойку.

Для Малиновского этот гол стал вторым в сезоне за Дженоа. Также на счету украинца одна результативная передача в 13 матчах.

Ранее сообщалось, что Малиновский стал лучшим в поединке Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: удинезе дженоа чемпионат Италии Серия А Руслан Малиновский

