Полтава - Эпицентр 0:3: обзор матча и результат игры 08.12.2025

Команда из Каменца-Подольского вышла победителем из поединка аутсайдеров.

В понедельник, 8 декабря, Полтава домашним матчем с Эпицентром закрыла 15-й тур украинской Премьер-лиги.

Подопечные Сергея Нагорняка уверенно обыграли соперника в противостоянии дебютантов высшего дивизиона, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Эпицентр повел в матче в середине первого тайма усилиями Джеоване, который успешно пробил из центра штрафной после передачи от Хоакина Сифуэнтеса.

Свое преимущество гости удвоили в начале второй половины встречи. Сифуэнтес прошел левым флангом, отдал в центр на Себерио, который ударом с линии штрафной отправил мяч в ворота от перекладины. А эффектную точку в матче поставил Егор Демченко, положив мяч в девятку прямым ударом со штрафного.

Эпицентр, набрав 14 баллов, занимает на данный момент 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Полтава с девятью очками остается последней.

Статистика матча Полтава - Эпицентр 15-го тура чемпионата Украины

Полтава - Эпицентр 0:3

Голы: Джеоване, 25, Себерио, 50, Демченко, 82

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 8 - 22

Удары в створ: 2 - 10

Угловые: 2 - 5

Фолы: 12 - 13

Полтава: Восконян - Бужин, Савенков, Мисюра, Коцюмака - Дорошенко (Стрельцов, 73), Даниленко - Одарюк, Галенков - Марусич, Вивдыч (Онищенко, 73).

Эпицентр: Билык - Кирюханцев (Савчук, 89), Мороз, Кош, Климец - Себерио (Липовуз, 86), Запорожец, Джеоване (Миронюк, 73) - Сидун (Беженар, 89), Супряга (Демченко, 46), Сифуентес.

Предупреждения: Савенков, Дорошенко, Даниленко - Кош, Савчук.

