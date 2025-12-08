Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах не сыграет против Интера, пишет Фабрис Хокинс.

Напомним, что накануне египтянин раскритиковал клуб за то, что последние три матча его не включали в стартовый состав.

После этого руководство клуба вместе с тренерским штабом решили исключить Салаха из состава.

Как минимум нападающий не поедет с командой в Милан, где 9 декабря пройдет матч против Интера.

Ранее также Уэйн Руни раскритиковал Салаха.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!