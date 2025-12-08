Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."

Издание Diario SPORT сообщило, что спортивный директор Барселоны Деку провёл беседу с бразильским вингером Рафиньей касательно его будущего.

По имеющейся информации, у спортивного директора и игрока есть устная договорённость о его возможном трансфере в один из клубов Саудовской Аравии после чемпионата мира 2026 года.

Однако в комментарии для Football España бразилец высказался по поводу слухов:

"Я действительно не знаю, откуда берутся эти слухи. Это всё абсолютная ерунда, фейковые новости", — сказал Рафинья.

Текущий контракт вингера с каталонской командой действует до конца сезона 2027/28. В нынешнем сезоне 28-летний игрок забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.

