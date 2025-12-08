iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда Орландо травмировал колено в матче против Нью-Йорка

Покинул игру после столкновения с центровым Никс.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Франц Вагнер / Getty Images
Франц Вагнер / Getty Images

Франц Вагнер получил травму в матче против Нью-Йорк Никс, пишет официальная страница NBA Courtside в соцсети Х.

Во время первой четверти центровой Никс Ариэль Хукпорти сфолил на форварде, после чего Вагнер неудачно приземлился.

Форвард сразу схватился за колено после неудачного инцидента и был вынужден покинуть паркет. Отмечается, что Вагнер пройдет МРТ после возвращения в Орландо в воскресенье вечером.

Франц провел на площадке всего 7 минут, успев набрать 7 очков и сделать 3 подбора.

В целом форвард является лидером клуба по набранным очкам (23,4 за игру), а также на его счету 6,2 подбора и 3,8 передачи за матч.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Орландо Мэджик

Статьи по теме

НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025 НБА назвала состав групп на Внутрисезонный турнир-2025
Середняк НБА презентовал обновленный логотип Середняк НБА презентовал обновленный логотип
Банкеро вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мышцы живота Банкеро вылетел на неопределенный срок из-за разрыва мышцы живота
Настоящий друг: Шредер защитил Симмонса в перепалке с фанатом Настоящий друг: Шредер защитил Симмонса в перепалке с фанатом

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: Манчестер Юнайтед выходит на матч против Вулверхэмптона, Торино сыграет против Милана
просмотров
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, матч Металлист 1925 - Верес остановлен, Рух обыграл Полесье
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Джозеф Паркер - о положительном тесте на допинг: "Получаешь сюрприз и шок"
Лига Чемпионов14:34
Салах не попал в состав Ливерпуля на матч с Интером
Лига конференций14:29
Хамрун Спартанс - Шахтер: прогноз на матч Лиги конференций
Лига конференций14:12
Фиорентина - Динамо: прогноз на матч Лиги конференций
Биатлон14:05
Украина определилась с составом на второй этап Кубка мира в Хохфильцене
Европа13:45
Рафинья - о слухах об уходе из Барселоны: "Я действительно не знаю..."
Европа13:25
Реал рассматривает увольнение Алонсо
Европа13:22
Тренер Комо готов возглавить Барселону
Теннис12:55
Калинина выиграла первый матч после своего возвращения на корт
НБА12:50
Тимбервулвс хотят заменить Моранта на звезду Далласа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK