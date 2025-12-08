Звезда Орландо травмировал колено в матче против Нью-Йорка

Покинул игру после столкновения с центровым Никс.

Франц Вагнер получил травму в матче против Нью-Йорк Никс, пишет официальная страница NBA Courtside в соцсети Х.

Во время первой четверти центровой Никс Ариэль Хукпорти сфолил на форварде, после чего Вагнер неудачно приземлился.

Форвард сразу схватился за колено после неудачного инцидента и был вынужден покинуть паркет. Отмечается, что Вагнер пройдет МРТ после возвращения в Орландо в воскресенье вечером.

Франц провел на площадке всего 7 минут, успев набрать 7 очков и сделать 3 подбора.

В целом форвард является лидером клуба по набранным очкам (23,4 за игру), а также на его счету 6,2 подбора и 3,8 передачи за матч.

