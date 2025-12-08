НБА: Оклахома-Сити сильнее Юты Михайлюка, Лейкерс обыграли Филадельфию, Голден Стейт разгромил Чикаго

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 8 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.

Святослав Михайлюк в составе Юта Джаз набрал 6 очков, 2 подбора и 1 передачу за 30 минут, проведённых на площадке. К сожалению, этого не хватило, чтобы помочь команде победить действующих чемпионов лиги.

Результаты матчей НБА за 8 декабря

Юта — Оклахома-Сити — 101:131 (20:45, 28:29, 23:32, 30:25)

Юта: Филипповские (21 + 10 подборов), Бейли (13), Джордж (8 + 6 потерь), Нуркич (7 + 8 подборов), Михайлюк (6) – старт; Хендрикс (20), Клейтон (20 + 9 передач), Уильямс (4), Сенсабо (2), Коллиер (0), Лав (0).

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (25 + 8 передач), Холмгрен (25 + 9 подборов), Митчелл (7), Уоллес (6 + 5 перехватов), Джейлин Уильямс (5) – старт; Виггинс (19), Дженг (14), Карлсон (13), К. Уильямс (11 + 7 подборов + 6 передач), Барнхайзер (3), Янгблад (3).

Нью-Йорк — Орландо — 106:100 (35:31, 19:24, 28:18, 24:27)

Нью-Йорк: Брансон (30 + 9 передач), Ануноби (21 + 7 подборов), Харт (17 + 12 подборов), Бриджес (12 + 7 передач), Робинсон (6 + 13 подборов) – старт; Ябуселе (8), Хукпорти (6 + 7 подборов), Макбрайд (4), Колек (2), Кларксон (0), Диавара (0), Эвбуомван (0).

Орландо: Саггс (17), Бэйн (16), Банкеро (16), Картер (8 + 7 подборов), Ф. Вагнер (7) – старт; Блэк (14 + 11 подборов), Ричардсон (8), Джонс (6), Айзек (4), Битадзе (2), Пенда (2), Ховард (0), да Силва (0).

Торонто — Бостон — 113:121 (26:34, 33:43, 32:20, 22:24)

Торонто: Ингрем (30), Барнс (18 + 11 подборов + 8 передач), Куикли (11), Пелтль (10), Уолтер (0) – старт; Мамукелашвили (14), Агбаджи (11), Лоусон (10), Шед (9), Дик (0), Мюррей-Бойлс (0), Мартин (0).

Бостон: Браун (30 + 8 подборов), Вайт (27 + 5 потерь), Притчард (15 + 6 передач), Кета (11 + 11 подборов), Уолш (9) – старт; Саймонс (12), Хаузер (9), Гонсалес (5), Майнотт (3), Шаерман (0).

Мемфис — Портленд — 119:96 (40:20, 26:26, 26:32, 27:18)

Мемфис: Уэллс (16), Иди (12 + 10 подборов + 6 потерь), Кауард (11), Джарен Джексон (6), У. Уильямс (5) – старт; Альдама (22 + 7 подборов), Колдвелл-Поуп (16), Лэндейл (15 + 8 подборов), Спенсер (12 + 6 передач), Кончар (2), Проспер (2).

Портленд: Грант (21 + 7 подборов), Авдия (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Камара (13), Сиссоко (6), Ян Ханьсен (4) – старт; Шарп (17 + 6 потерь), Рит (12), Лав (4), Мюррей (2), Кук (0), Рупер (0).

Шарлотт — Денвер — 106:115 (34:34, 24:23, 23:30, 25:28)

Шарлотт: Бриджес (24 + 9 подборов + 8 передач), Миллер (17 + 5 потерь), Симпсон (16), Книппел (14), Колкбреннер (6) – старт; Макнили (13), Джеймс (7), Салон (5), Пламли (4), Ривс (0).

Денвер: Дж. Мюррей (34), Йокич (28 + 9 подборов + 11 передач), Уотсон (10 + 8 подборов), К. Джонсон (8), Джонс (8) – старт; Хардией (14), Валанчюнас (8), Пикетт (5), Б. Браун (0).

Чикаго — Голден Стейт — 91:123 (25:38, 21:22, 30:27, 15:36)

Чикаго: Гидди (18), Бузелис (16), Уайт (12), Вучевич (9), Досунму (4) – старт; Картер (13), Филлипс (5), Терри (4), Флауэрс (4), Коллинз (3), Уильямс (3), Олбрич (0), Миллер (0).

Голден Стейт: Батлер (19 + 8 подборов + 6 передач), Пост (19), Спенсер (12 + 6 передач), Хилд (9 + 7 подборов), Ричард (9) – старт; Подземские (21 + 8 подборов + 7 передач), Мелтон (13), Муди (11), Сантос (6 + 7 подборов), Джексон-Дэвис (4), Пэйтон II (0).

Филадельфия — Лейкерс — 108:112 (30:30, 30:23, 24:34, 24:25)

Филадельфия: Макси (28 + 7 подборов + 9 передач), Эмбиид (16 + 7 подборов), Эджкомб (15), Джордж (12), Барлоу (7) – старт; Драммонд (11 + 12 подборов), Маккейн (8), Граймс (7 + 8 подборов), Уокер (4).

Лейкерс: Дончич (31 + 15 подборов + 11 передач + 5 потерь), Джеймс (29 + 7 подборов + 6 передач), Хатимура (17), Эйтон (14 + 12 подборов), Ривз (11) – старт; Ларевиа (4), Винсент (3), Хейс (3), Тьерро (0), Вандербилт (0).

