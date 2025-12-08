iSport.ua
НХЛ: Колорадо Эвеланш победил Филадельфию, Даллас обыграл Питтсбург Пингвинз

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 09:13       Автор: Валентина Чорноштан
НХЛ / Getty Images
НХЛ / Getty Images

В ночь с 7 на 8 декабря прошел очередной день регулярного сезона НХЛ. В рамках вечера было сыграно восемь матчей.

Результаты матчей НХЛ за 8 декабря

Филадельфия – Колорадо 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Каролина – Сан-Хосе 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Флорида – Айлендерс 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Даллас – Питтсбург 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, буллиты 1:0)

Вашингтон – Коламбус 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Монреаль – Сент-Луис 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

Рейнджерс – Вегас ОТ 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Анахайм – Чикаго 7:1 (1:0, 4:0, 2:1)

