Оценка Цыганкова и Ваната в матче против Эльче

Несмотря на поражение украинцы блеснули.
Сегодня, 07:23       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Жирона провела выездной матч против Эльче. Украинский дуэт Виктор Цыганков и Владислав Ванат вышел в стартовом составе: полузащитник провёл на поле 83 минуты, а форвард — 66 минут.

За игру Владислав Ванат отметился 21 касанием мяча, 10 точными передачами из 14 (71%), 2 выигранными единоборствами из 6, 7 потерями, 2 фолами и 1 заработанным фолом.

Виктор Цыганков за отведённое время сделал 1 удар в створ, совершил 47 касаний, отдал 26 точных передач из 31 (84%), выиграл 6 дуэлей из 10, создал 2 момента (один из них — голевой), заработал 4 фола и допустил 10 потерь.

SofaScore поставил лидеру полузащиты оценку 7,2, а Ванат получил 6,3 балла. По версии статистического портала Whoscored Цыганков стал лучшим игроком Жироны.

К слову, здесь можно посмотреть обзор матча 15-го тура Ла Лиги с участием украинцев.

