Стало известно, как сыграли украинцы против Реала

Цыганков отдал ассист, Ванат получил желтую.
Вчера, 07:26       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Жирона сыграла вничью с мадридским Реалом. Украинцы в составе каталонской команды - Владислав Ванат и Виктор Цыганков - вышли в стартовом составе.

Нападающий Жироны провёл на поле 83 минуты. За это время Ванат успел заработать жёлтую карточку, 28 раз коснулся мяча, нанёс 1 удар в створ, упустил 1 голевой момент, выиграл 5 дуэлей из 9, сделал 3 подбора, допустил 9 потерь и отдал 15 передач, из которых точными были 12 (80%).

Тем временем его партнёр по команде Цыганков отличился голевой передачей, 42 раза коснулся мяча, создал 2 момента, нанёс 1 удар в створ, выиграл 1 дуэль из 6, сделал 7 подборов, допустил 13 потерь и отдал 32 передачи, из которых точными были 26 (81%).

Статистический портал Sofascore оценил игру Виктора в 6,8 балла, а Владислава - в 6,6. Портал Whoscored поставил полузащитнику 6,9, а форварду - 6,5.

Обзор матча 14-го тура Ла Лиги можно посмотреть на ISPORT. 

