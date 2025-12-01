Жирона с ассистом Цыганкова расписала ничью с Реалом

В старте "красно-белых" на противостояние со столичным грандом вышли украинцы Цыганков и Ванат. Их соотечественник Лунин остался на скамейке запасных "сливочных".

К середине тайма команды упустили по возможности забить. Мбаппе отправил мяч выше ворот после передачи на угол вратарского. Зато с выстрелом Цыганкова из-за пределов штрафной Куртуа справился только со второго раза.

А на убийственный момент Милитана перед перерывом Жирона ответила голом. Организовал его украинец. Цыганков прострелил с фланга, а Унахи в касание вогнал мяч под перекладину.

В начале второй половины Ванат не использовал выход один на один с Куртуа. Реал отыгрался на 67-й минуте. Это Мбаппе реализовал одиннадцатиметровый за фол против Винисиуса.

Вырвать победу могли оба коллектива. Фортуна, однако, не улыбнулась обоим. Реал не сумел вернуть лидерство в чемпионате. Мадридцы набрали 33 очка и отстают на пункт от Барселоны, а Жирона – в зоне вылета (12 пунктов).

Статистика матча Жирона – Реал 14-го тура чемпионата Испании

Жирона – Реал – 1:1

Голы: Унахи, 45 – Мбаппе, 67 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.13 - 2.62

Владение мячом: 40 % - 60 %

Удары: 10 - 25

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 2 - 5

Фолы: 9 - 13

