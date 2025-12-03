iSport.ua
Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона

Ванат и Цыганков не смогли помочь каталонцам.
Вчера, 23:58       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В среду, 3 декабря, Оренсе принимал дома Жирону в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Цыганков и Ванат остались на скамейке запасных.

Хозяева умудрились забить уже на первой же минуте матча, однако далее Жирона на правах более статусного клуба взяла игру на себя.

На 25-й минуте каталонцы получили право на пенальти, но Асприлья сумел отличиться лишь с добивания. А уже на 34-й минуте на поле появился Владислав Ванат.

Однако единственное, чем смог "помочь" украинец - желтая карточка. А Жирона тем временем пустила второй мяч посреди второго тайма. Цыганков вскоре появился на поле спасать каталонцев, однако атаки были совершенно беззубыми, и матч завершился закономерной победой клуба из третьего дивизиона.

Оренсе - Жирона 2:1
Голы: Юсте,1, Ухади, 64 - Асприлья, 25

