Жирона неожиданно уступила в Кубке Испании клубу из третьего дивизиона
В среду, 3 декабря, Оренсе принимал дома Жирону в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Цыганков и Ванат остались на скамейке запасных.
Хозяева умудрились забить уже на первой же минуте матча, однако далее Жирона на правах более статусного клуба взяла игру на себя.
На 25-й минуте каталонцы получили право на пенальти, но Асприлья сумел отличиться лишь с добивания. А уже на 34-й минуте на поле появился Владислав Ванат.
Однако единственное, чем смог "помочь" украинец - желтая карточка. А Жирона тем временем пустила второй мяч посреди второго тайма. Цыганков вскоре появился на поле спасать каталонцев, однако атаки были совершенно беззубыми, и матч завершился закономерной победой клуба из третьего дивизиона.
Оренсе - Жирона 2:1
Голы: Юсте,1, Ухади, 64 - Асприлья, 25
