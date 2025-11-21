Ветеран Жироны порвал "кресты"

Конкурент Цыганкова не сыграет еще очень долго.

Вингер испанской Жироны Порту получил очень тяжелую травму - порвал переднюю крестообразную связку левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист травмировался на тренировке и уже 21 ноября ему должны провести операцию.

Существует вероятность, что ветеран больше не сыграет в нынешнем сезоне. Правый вингер успел отыграть в 11 матчах и отметиться одним ассистом.

Напомним, что ранее травму получил один из украинских игроков Жироны.

