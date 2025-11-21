iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ветеран Жироны порвал "кресты"

Конкурент Цыганкова не сыграет еще очень долго.
21 ноября, 07:42       Автор: Василий Войтюк
Порту / Getty Images
Порту / Getty Images

Вингер испанской Жироны Порту получил очень тяжелую травму - порвал переднюю крестообразную связку левого колена, сообщает официальный сайт клуба.

33-летний футболист травмировался на тренировке и уже 21 ноября ему должны провести операцию.

Существует вероятность, что ветеран больше не сыграет в нынешнем сезоне. Правый вингер успел отыграть в 11 матчах и отметиться одним ассистом.

Напомним, что ранее травму получил один из украинских игроков Жироны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

Статьи по теме

Украинец из Жироны выбыл на длительный срок Украинец из Жироны выбыл на длительный срок
Конкурент Крапивцова собирается покинуть Жирону в январе Конкурент Крапивцова собирается покинуть Жирону в январе
Жирона с Цыганковым и Ванатом проиграла на выезде Хетафе Жирона с Цыганковым и Ванатом проиграла на выезде Хетафе
"Почувствуй силу": Жирона отреагировала на дебютный гол Цыганкова в сезоне "Почувствуй силу": Жирона отреагировала на дебютный гол Цыганкова в сезоне

Видео

Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем
Джошуа и Пол сошлись в первой дуэли взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Забарного ждёт дуэль с Гавром, а Ньюкасл проверит силы в матче с Ман Сити
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Украина23:54
Календарь Шахтера: "горняки" оформили разгром Оболони
Европа23:40
Наполи уверенно переиграл Аталанту
Украина23:12
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели третье поражение подряд в УПЛ
НБА22:56
Харден впервые в сезоне набрал 50+ очков
Снукер22:22
Бойко одолел первый раунд квалификации UK Championship
Украина21:44
УПЛ: Шахтер уничтожил Оболонь, Колос одолел Динамо, Металлист 1925 победил Карпаты
Европа21:30
Ньюкасл одолел Манчестер Сити
Формула 120:57
Ферстаппен потеряет большинство инженеров перед новым сезоном
НБА20:28
Легенда НБА завершит карьеру
Украина19:55
Шахтер разгромил Оболонь с голами защитников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK