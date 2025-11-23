Ванат посвятил свой гол тяжело травмированному одноклубнику

В воскресенье, 23 ноября, Жирона в гостевом матче 13-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с Бетисом (1:1).

Счет в этом поединке на 20-й минуте открыл украинский нападающий каталонской команды Владислав Ванат, а после своего результативного действия посвятил гол тяжело травмированному одноклубнику Кристиану Порту.

После взятия ворот украинец и Брайан Хиль, который ему ассистировал, продемонстрировали футболку своего партнера по команде.

🥹 Una dedicatòria molt especial pic.twitter.com/GSZ9xTmpYf — Girona FC (@GironaFC) November 23, 2025

Напомним, что Порту получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке и перенес операцию. Предполагается, что 33-летний испанец в этом сезоне на поле уже не вернется.

