Ванат посвятил свой гол тяжело травмированному одноклубнику

Украинский нападающий поддержал партнера по команде.
23 ноября, 21:57       Автор: Игорь Мищук
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

В воскресенье, 23 ноября, Жирона в гостевом матче 13-го тура испанской Ла Лиги сыграла вничью с Бетисом (1:1).

Счет в этом поединке на 20-й минуте открыл украинский нападающий каталонской команды Владислав Ванат, а после своего результативного действия посвятил гол тяжело травмированному одноклубнику Кристиану Порту.

Читай также: Гол Ваната не помог Жироне победить

После взятия ворот украинец и Брайан Хиль, который ему ассистировал, продемонстрировали футболку своего партнера по команде.

Напомним, что Порту получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке и перенес операцию. Предполагается, что 33-летний испанец в этом сезоне на поле уже не вернется.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чемпионат Испании Ла Лига Жирона Владислав Ванат

