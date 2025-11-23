Гол Ваната не помог Жироне победить

Каталонцы снова упустили три очка.

В воскресенье, 23 ноября, Бетис принимал дома Жирону. В стартовом составе каталонцев появились Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Первые полчаса игры гости старались держать мяч под контролем, стараясь контролировать ход матча. Это дело свои плоды в виде гола Ваната.

После этого игра существенно оживилась, но команды никак не могли создать реальной опасности у ворот друг друга. В итоге первый тайм завершился с минимальным преимуществом каталонцев.

Во втором тайме Бетис бросил вперед все силы, однако Жирона продолжала играть очень аккуратно, замедляя темп. В итоге стандарт позволил хозяевам забить гол и спастись, а Жирона снова упустила победу.

Бетис - Жирона 1:1

Голы: Гомес, 75 - Ванат, 20

