Гол Ваната не помог Жироне победить

Каталонцы снова упустили три очка.
23 ноября, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Бетис - Жирона / Getty Images
Бетис - Жирона / Getty Images

В воскресенье, 23 ноября, Бетис принимал дома Жирону. В стартовом составе каталонцев появились Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Первые полчаса игры гости старались держать мяч под контролем, стараясь контролировать ход матча. Это дело свои плоды в виде гола Ваната.

После этого игра существенно оживилась, но команды никак не могли создать реальной опасности у ворот друг друга. В итоге первый тайм завершился с минимальным преимуществом каталонцев.

Во втором тайме Бетис бросил вперед все силы, однако Жирона продолжала играть очень аккуратно, замедляя темп. В итоге стандарт позволил хозяевам забить гол и спастись, а Жирона снова упустила победу.

Бетис - Жирона 1:1
Голы: Гомес, 75 - Ванат, 20

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


