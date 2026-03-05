iSport.ua
Экс-тренера Шахтера уволили из клуба спустя пару месяцев

Игор Йовичевич не смог поднять Видзев на новый уровень
Сегодня, 17:32       Автор: Андрей Безуглый
Игор Йовичевич / Getty Images
Игор Йовичевич / Getty Images

Видзев объявил об отставке Игоря Йовичевича с поста главного тренера.

Напомним, что бывший тренер Шахтера возглавил польский клуб в октябре 2025 года.

Под руководством хорвасткого специалиста, Видзев провел 15 матчей, выиграв из них лишь пять.

На момент увольнения клуб из Лодзя занимает 24-ю строчку в чемпионате. Для выхода из зоны вылета команде не хватает двух очков.

Ранее также сообщалось, что Антверпен намерен бесплатно забрать игрока Шахтера.

