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Экс-тренер Шахтера и Днепра-1 возглавил лидера болгарского футбола

Хорватский специалист Игор Йовичевич трудоустроился в Лудогорце.
Сегодня, 19:59
Игор Йовичевич / ludogorets.com
Игор Йовичевич / ludogorets.com

Известный по работе в Украине хорватский тренер Игор Йовичевич возглавил болгарский Лудогорец.

О назначении 50-летнего специалиста разградский клуб объявил на своем официальном сайте.

Детали сделки с Йовичевичем не разглашаются. Сообщается, что в Лудогорце он будет работать вместе с украинцами Андреем Ханасом и Юрием Беньо, а также испанцами Хавьером Лобо и Антонио Аданом, которые входили в его штаб в Днепре-1 и Шахтере.

Захарий Сираков, который временно исполнял обязанности тренера первой команды, вернулся к работе с дублем.

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"Для меня честь быть тренером такой команды, как Лудогорец. Я надеюсь достичь высоких целей с этой замечательной командой, имеющей огромный потенциал", - сказал хорватский тренер.

В Украине Йовичевич тренировал Карпаты, с 2020 по 2022 год возглавлял Днепр-1, а затем год работал с Шахтером, с которым завоевал чемпионство. После "горняков" тренировал саудовский Аль-Раед, который покинул летом этого года.

Лудогорец - действующий чемпион Болгарии, завоевав в прошлом сезоне трофей 13-й раз подряд. В текущей кампании команда из Разграда на данный момент лидирует в чемпионате, имея равное количество очков с Левски, но сыграв на один матч меньше.

Также Лудогорец выступает на основном этапе Лиги Европы, где команда стартовала с домашнего поражения от пражской Славии.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Лиги Европы-2024/25.

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