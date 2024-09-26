Динамо - Лацио: Шовковский нашел причины поражения киевлян на старте Лиги Европы

Тренер считает, что его футболисты слишком много позволяли соперникам.

Киевское Динамо разгромно уступило на старте нового сезона Лиги Европы. "Бело-синие" проиграли римскому Лацио (0:3), пропустив все три гола в первой половине встречи.

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Главный тренер киевлян Александр Шовсковский подвел итоги матча в Германии, найдя причины поражения:

"Безусловно, очень досадно проигрывать матчи, особенно на старте, да и вообще с таким счетом. Но на таком уровне соперники не прощают ошибки. Мы подарили оппоненту два гола, которые были забиты из-за центральной зоны. Мы еще посмотрим эти моменты, разберем их, но давать сопернику такую ​​фору недопустимо.

Мы выходили на эту игру и стремились играть именно в футбол. Можно было закрыться, ждать, но я хочу дать своим игрокам возможность играть в футбол, создавать комбинации, завершать их. У нас были возможности, но мы пропустили из-за ошибок именно в центре защиты. И что-то добавить по этому поводу мне сложно. Это, видимо, свидетельствует о классе Лацио - когда есть такие возможности, они их используют", - цитирует Шовковского клубная пресс-служба.

Напомним, следующий матч Динамо проведет против Левого Берега в УПЛ. Матч запланирован на воскресенье, 29 сентября.

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