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Динамо - Лацио 0:3: обзор матча и результат игры 25.09.2024

В этой игре у киевлян не так пошло все, что только могло пойти не так.
Вчера, 23:58
Лацио - Динамо / Getty Images
Лацио - Динамо / Getty Images

В среду, 25 сентября, в Гамбурге на Фолькспаркштадионе состоялся матч первого тура основной части Лиги Европы между Динамо и Лацио.

К огромному сожалению украинских фанатов, "бело-синие" не справились с давлением в первом тайме, который и предопределил победителя данного поединка.

Уже на пятой минуте подопечные Александра Шовковского доставали мяч из сетки своих ворот после того, как Булае Диа без помех прошел оборону и нанес результативный удар.

Ситуация стала еще хуже, когда на 19-й минуте Брайан Себальос был вынужден покинуть поле из-за травмы - вместо него на поле вышел Кристиан Биловар.

Источник: Getty Images

"Орлы" воспользовались тем, что в центре обороны киевлян играли защитники, чей суммарный возраст составил 42 года.

В середине первого тайма римлянам удалось в течение двух минут довести счет до разгромного: сначала отметился Олувафисайо Деле-Баширу, после чего Диа оформил дубль.

Нельзя сказать, что Динамо настолько ужасно играло, но Лацио реализовал три из своих четырех ударов на тот момент.

После перерыва настала очередь итальянцев нести потери, когда  на 57-й минуте травмировался Патрик.

По ходу второй половины игры Лацио был ближе к тому, чтобы забить четвертый гол, чем Динамо - свой первый.

Но никто так и не смог отличиться так, как следует. А как не следует отличился Максим Брагару: выйдя на поле на 64-й минуте он прошелся по ноге соперника, за что получил прямую красную карточку. И это спустя всего 8 минут после своего выхода на замену.

Источник: Getty Images

Но Тиджани Нослин решил перебить это "достижение" украинца - игрок Лацио продержался на поле всего три минуты. Он заслужил удаление за то, что ударил локтем Владислава Дубинчака.

Динамо потерпело разгромное поражение 0:3 и отправилось в компанию к неудачникам первого тура. Следующим соперником столичного клуба станет немецкий Хоффенхайм (3 октября).

Статистика матча Динамо - Лацио первого тура Лиги Европы

Динамо - Лацио 0:3
Голы: Диа, 5, 35, Деле-Баширу, 34.

Ожидаемые голы (xG): 0.69 - 1.80
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 12
Удары в створ: 7 - 6
Фолы: 11 - 14

Динамо: Бущан - Тымчик, Себальос (Биловар, 19), Михавко, Дубинчак - Пихаленок (Андриевский, 84), Бражко, Шапаренко (Рубчинский, 64) - Ярмоленко (Брагару, 64), Ванат, Кабаев (Герреро, 84).

Лацио: Проведель - Марушич, Патрик (Хила, 57), Романьоли, Пеллегрини - Ровелла, Весино, Чауна (Исаксен, 57), Деле-Баширу (Нослин, 79), Педро (Дзакканьи, 68) - Диа (Кастельянос, 68).

Предупреждения: Дубинчак, Михавко - Романьоли.

Удаления: Брагару, 72 (грубая игра) - Нослин, 82 (удар соперника локтем).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Динамо Киев

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