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Бущан - о разгромном поражении от Лацио: С такой игрой у Динамо будет и результат

Георгий сохраняет оптимизм после неприятного результата.
Сегодня, 00:59
Георгий Бущан / Getty Images
Георгий Бущан / Getty Images

В рамках первого тура Лиги Европы Динамо разгромно уступило Лацио.

После поединка вратарь «бело-синих» Георгий Бущан пообщался с журналистами. По мнению голкипера киевлян, на игру повлиял быстрый гол римлян.

"Быстрый гол всегда ломает игру. Что касается травмы Себальоса, то она не сильно повлияла, поэтому, только гол сыграл свою роль".

Бущан отметил, что слабый уровень УПЛ мешает украинским топ-клубам «реализовывать полумоменты».

"Я думаю, что проблема с реализацией полумоментов не в том, что нам не хватает опыта, а в слабом уровне нашего чемпионата.

Вы видите, уровень игры был хорошим, моменты были. К сожалению, не смогли забить.

Команды топ-лиг решают полумоменты - это все. Я думаю, что с такой игрой в дальнейшем будет и результат. Сегодня мы расстроены, но будем двигаться дальше".

Георгий также рассказал, каким был разговор в раздевалке.

"Мы говорили о том, что нам надо следовать своему плану и не останавливаться. Ничего особенного", - резюмировал украинец.

Отметим, на нашем сайте есть видео голов матча Динамо - Лацио.

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