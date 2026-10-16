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В Уругвае судья показал футболистам карточки с "телефона"

В Уругвае во время матча 1/8 финала Кубка страны между Насьоналем и Рентистасом арбитр использовал необычное электронное устройство.
Сегодня, 17:31       Автор: Сергей Носенко
Электронная карточка в руках арбитра / Twitter
Электронная карточка в руках арбитра / Twitter

Главным арбитром встречи был Эдуардо Варела. На 12-й минуте он предупредил футболиста Рентистаса Хуана Пабло Пладу, показав ему устройство с желтым экраном вместо привычной карточки.

Электронное приспособление внешне напоминает небольшой мобильный телефон. На нем есть две кнопки: одна активирует желтый цвет, другая — красный.

Разработку создали в Уругвае в рамках проекта совместно с Ассоциацией футбола Уругвая (AUF). Она автоматически фиксирует дисциплинарные санкции и другие игровые события, передавая информацию непосредственно в систему COMET, где ведётся учет данных о матчах.

Так судьям не придется вручную записывать предупреждения, удаления и другие эпизоды, а затем переносить информацию в электронный протокол после финального свистка. В перспективе систему также планируют связать с информационными ресурсами ассоциации и средствами массовой информации, чтобы данные поступали практически в режиме реального времени. Об этом ранее рассказывал руководитель судейского департамента AUF Марсело де Леон.

Как известнто, технология пока находится на стадии испытаний. Проблема, которую предстоит решить разработчикам, — видимость цвета с большого расстояния. По наблюдениям местных журналистов, во время встречи Насьоналя и Рентистаса экран устройства также было не всегда хорошо видно.

Если испытания окажутся успешными, электронные карточки могут стать новым инструментом уругвайских арбитров.

Кстати, стало известно, что Реал продлит контракт с одной из своих звезд.

 

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