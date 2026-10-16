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Футбол

Реал продлит контракт с одной из своих звезд

Новое соглашение будет отражать роль Джуда Беллингема в команде.
Сегодня, 15:40       Автор: Андрей Безуглый
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Реал намерен продлить контракт с Джудом Беллингемом, пишет AS.

Напомним, что текущее соглашение англичанина рассчитано до 2029 года.

Реал и хавбек согласовали новый контракт, который будет действителен до 2031 года Также игроку существенно поднимут зарплату.

Клуб хочет, чтобы контракт отражал роль Беллингема в команде.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел десять матчей, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что капитан Челси выбыл на долгий срок.

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