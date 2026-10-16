Реал продлит контракт с одной из своих звезд

Новое соглашение будет отражать роль Джуда Беллингема в команде.

Реал намерен продлить контракт с Джудом Беллингемом, пишет AS.

Напомним, что текущее соглашение англичанина рассчитано до 2029 года.

Реал и хавбек согласовали новый контракт, который будет действителен до 2031 года Также игроку существенно поднимут зарплату.

Клуб хочет, чтобы контракт отражал роль Беллингема в команде.

В текущем сезоне Джуд Беллингем провел десять матчей, отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что капитан Челси выбыл на долгий срок.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!