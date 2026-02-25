На ЧМ-2026 планируют ввести правило против затягивания игры

Популярное издание ESPN сообщает о том, что во время предстоящего Чемпионата мира может будет применено новое правило для предотвращения затяжек времени.

Отмечается, что по новому правилу арбитр имеет право назначить угловой удар, если вратарь удерживает мяч в руках более восьми секунд.

Что касается остальных игроков, то если футболист затягивает ввод мяча в игру при вбрасывании более 5 секунд, это приведет к отмене вбрасывания.

Добавим, что официального утверждения этого правила стоит ожидать после 28 февраля. Если на собрании одобрят его, то принятые изменения должны вступить в силу 1 июля и начнут применяться уже на ЧМ-2026, который стартует 11 июня.

