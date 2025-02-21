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Футбол

КОНКАКАФ вынесла наказание арбитру, попросившему у Месси автограф сразу после финального свистка

Мексиканский рефери согласился со штрафом.
Сегодня, 10:10
Лео Месси / Getty Images
Лео Месси / Getty Images

В ночь на 20 февраля Интер Майами провел поединок 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ против Канзас-Сити, в котором праздновал победу благодаря голу своего звездного нападающего ЛИо.

Сразу после финального свистка аргентинец подошел к бригаде арбитров, чтобы поблагодарить их и у него состоялся диалог с главным арбитром Марко Антонио Ортизом.

В Сети ходили слухи, что судья попросил у Лео футболку, на что Месси ответил утвердительно, а затем в раздевалке отдал ее арбитру.

Тем не менее, представитель главного футбольного органа Северной Америки прокомментировал для ESPN действие рефери, осудив их.

"КОНКАКАФ знает о ситуации между арбитром Марко Антонио Ортисом и игроком Лионелем Месси сразу после финального свистка матча Кубка чемпионов между Спортингом и Интером. После собственного расследования КОНКАКАФ узнал, что арбитр подошел к игроку, чтобы попросить автограф. Кодекс поведения Конфедерации для официальных лиц матча. Он признал свою ошибку, извинился за инцидент и согласился с дисциплинарными взысканиями, примененными КОНКАКАФ.

Пока в Северной Америке судей штрафуют за автографы, то в Европе Джуд Беллингем узнал наказание за то, что обматерил рефери.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: судья Лионель Месси

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