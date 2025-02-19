Беллингем узнал наказание за брань в адрес арбитра

Полузащитник мадридского Реала отделался легким испугом после красной карточки в 24-м туре Ла Лиги.

Джуд Беллингем дисквалифицирован на два поединка. Такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации, сообщает AS.

Англичанин получил прямую красную в первом тайме противостояние с Осасуной (1:1). Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро удалил хавбека за нецензурные высказывания. Сам Беллингем и главный тренер Реала Карло Анчелотти отрицали личный подтекст ругани.

Звезда Реала мог получить более серьезный бан. Максимальное наказание Беллингема могло составить 12 матчей. Теперь он пропустит поединки против Жироны (23 февраля) и Бетиса (2 марта).

К слову, арбитр Монтеро попал под расследование федерации относительно конфликта интересов.

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