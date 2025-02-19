iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Беллингем узнал наказание за брань в адрес арбитра

Полузащитник мадридского Реала отделался легким испугом после красной карточки в 24-м туре Ла Лиги.
Сегодня, 14:56
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Джуд Беллингем дисквалифицирован на два поединка. Такое решение принял дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации, сообщает AS.

Англичанин получил прямую красную в первом тайме противостояние с Осасуной (1:1). Арбитр Хосе Мунуэра Монтеро удалил хавбека за нецензурные высказывания. Сам Беллингем и главный тренер Реала Карло Анчелотти отрицали личный подтекст ругани.

Звезда Реала мог получить более серьезный бан. Максимальное наказание Беллингема могло составить 12 матчей. Теперь он пропустит поединки против Жироны (23 февраля) и Бетиса (2 марта).

К слову, арбитр Монтеро попал под расследование федерации относительно конфликта интересов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид джуд беллингем

Статьи по теме

ПСЖ хочет приобрести француза из Реала ПСЖ хочет приобрести француза из Реала
Реал Мадрид – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов
Каземиро: Реал создан для побед Каземиро: Реал создан для побед
"Альтернатива" Золотому мячу: фанаты Осасуны жестко посмеялись над Винисиусом "Альтернатива" Золотому мячу: фанаты Осасуны жестко посмеялись над Винисиусом

Видео

Финт дня: лидер Милана красиво обыграл игрока Фейеноорда
Финт дня: лидер Милана красиво обыграл игрока Фейеноорда

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Перро впервые завоевал золото, Мандзин обновил свой рекорд
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Европа18:58
Антони и Мбаппе претендуют на звание игрока месяца в Ла Лиге
Биатлон18:50
Биатлон-2024/2025: Перро впервые завоевал золото, Мандзин обновил свой рекорд
Украина18:39
Динамо интересовалось форвардом болгарского клуба
Европа18:30
Раньери оценил выступления Довбика за Рому, назвав его статус в команде
Лига Чемпионов18:01
Лига чемпионов: Боруссия Дортмунд - Спортинг, Реал Мадрид - Манчестер Сити, матчи Ювентуса и ПСЖ
Европа17:59
Манчестер Юнайтед подтвердил, что заплатил серьезную компенсацию Тен Гагу за увольнение
Биатлон17:46
Перро выиграл индивидуальную гонку чемпионата мира, лучший украинец в ТОП-20
Европа17:27
Гвардиола сделал сенсационное заявление накануне матча с Реалом
Бокс17:25
Усик назвал причину, почему первый бой с Фьюри был труднее, чем реванш
Киберспорт17:15
NaVi получили нового тренера основного состава по Dota 2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK