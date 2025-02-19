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Футбол

Испанская федерация отстранила арбитра Монтеро: удаление Беллингема без внимания

Комитет по соблюдению норм и правил организации приступил к расследованию деятельности рефери.
Сегодня, 09:29
Джуд Беллингем и Хосе Мунуэра Монтеро / Getty Images
Джуд Беллингем и Хосе Мунуэра Монтеро / Getty Images

Хосе Мунуэр ​​Монтеро стал фигурантом дела Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). 41-летний арбитр в данный момент отстранен от футбола из-за потенциального конфликта интересов, сообщает Cadena SER.

В 24-м туре Ла Лиги Монтеро оставил в меньшинстве мадридский Реал. Он удалил Джуда Беллингема, отреагировав на брань англичанина. Впрочем, подозрения вызвала другая деятельность судьи – компания Talentus Sports.

Монтеро оказался соучредителем организации, занимающейся консалтингом и спортивным менеджментом. В списке клиентов Talentus Sports оказались Ла Лига, мадридский Атлетико и ряд других клубов, УЕФА и даже RFEF. Федерация принялась расследовать возможное влияние бизнеса на арбитраж рефери.

Сам Монтеро отреагировал на обвинения в Instagram. Он фактически назвал компанию благотворительной, ведь Talentus Sports якобы не получала средства за услуги от клубов и других организаций. Арбитр также пообещал судиться со всеми медиа, которые будут распространять "ложную, искаженную или неточную" информацию о нем.

Кстати, англичанин Беллингем может получить солидный бан за оскорбление Монтеро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хосе Мунуэра Монтеро Королевская испанская футбольная федерация

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