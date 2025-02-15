Беллингему грозит дисквалификация до 12 матчей - был удален в игре с Осасуной

Мадридский Реал сыграл вничью с Осасуной (1:1) в рамках 24-го тура Ла Лиги.

Английский полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем был удален в первом тайме.

По информации AS, хавбек сказал главному рефери игры Хосе Мунуэру Монтеро: "Я разговариваю с тобой с уважением, та отъе**сь".

Читай также: Трабзонспор украинцев проиграл Бешикташу: Батагов оформил автогол

По словам Беллингема он признает, что допустил ошибку, однако не оскорблял арбитра.

"Я допустил ошибку. Произошла ошибка в коммуникации. Я не хочу повторять то, что я сказал, но это было больше похоже на "бл**а". И я хочу, чтобы все знали – я не хотел оставлять команду вдесятером.

Если вы посмотрите видео, то увидите тоже – сказанное мной не совпадает с тем, что говорится в протоколе. Я надеюсь, что Федерация футбола Испании примет это во внимание. Я никого не оскорблял – это видно на видео. Я даже не говорил это непосредственно судье, я сказал это самому себе", - сказал Джуд для Marca.

Если будет доказано, что Беллингем оскорбил рефери, то он может получить дисквалификацию от 4 до 12 матчей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!