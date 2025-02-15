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Трабзонспор украинцев проиграл Бешикташу: Батагов оформил автогол

Команда Шенола Гюнеша потерпела поражение от турецкого гранда.
Сегодня, 19:59
Даниил Сикан / ФК Трабзонспор
Даниил Сикан / ФК Трабзонспор

"Черноморские штормы" в 24-м туре Суперлиги гостили в Стамбуле. В старте Трабзонспора появились Арсений Батагов и Даниил Сикан.

Коллектив украинцев повел в счете на 17-й минуте, когда Банза воспользовался передачей Вещи. Бешикташ ответил двумя голами после перерыва. Рафа Силва отличился из пределов штрафной, а на 65-й минуте Батагов подправил мяч в свои ворота после прострела.

Тренерский штаб гостей отреагировал на ход событий серией замен. В частности, на поле появился Александр Зубков. Однако отыграться Трабзонспору не удалось.

Турция, Суперлига, 24-й тур

Бешикташ – Трабзонспор – 2:1

Голы: Рафа Силва, 53, Батагов, 65 (автогол) – Банза, 17

 

К слову, ранее Борнмут Забарного поднялся на 5-е место в Премьер-лиге.

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