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Футбол

Забарный помог Борнмуту подняться в топ-5 АПЛ, Брентфорд Ярмолюка одолел Вест Хэм

Победами команд украинцев завершились два поединка 25-го тура элиты чемпионата Англии.
Сегодня, 18:59
Илья Забарный (справа) / Getty Images
Илья Забарный (справа) / Getty Images

Брентфорд на выезде минимально победил лондонский Вест Хэм. Единственный мяч в дебюте встречи оформил Кевин Шаде.

Егор Ярмолюк начал матч на скамейке запасных. На поле он появился на 75-й минуте, заменив Витали Янельта. За отведенное время украинец успел выполнить 1 кросс, однажды сфолил и заработал фол на себе, а также сделал 10 передач c точностью 100 %.

Зато Борнмут уверенно разобрался с Саутгемптоном на выезде. "Вишни", в старте которых вышел Илья Забарный, ошеломили Сотон двумя голами к экватору первой половины. Райан Кристи сначала ассистировал Данго Уаттаре, а затем отличился сам с передачи Джастина Клюйверта. После перерыва на гол Камалдина Сулеманы от Борнмута ответил Маркус Тавернье.

Забарный провел на поле все 90 минут. Он выполнил 3 лонгбола, а также отдал 44 передачи (точность – 93 %). На земле украинец выиграл единственную дуэль, а вот наверху проиграл все три.

Борнмут вышел на 5-ю позицию в Премьер-лиге (43 очка). Тем временем Брентфорд поднялся на 11-е место (34 пункта).

Англия, Премьер-лига, 25-й тур

Вест Хэм – Брентфорд – 0:1

Гол: Шаде, 4

Саутгемптон – Борнмут – 1:3

Голы: Сулемана, 72 – Уаттара, 14, Кристи, 16, Тавернье, 83

 

Кстати, бразилец Эдерсон обновил голкиперский рекорд АПЛ по ассистам.

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