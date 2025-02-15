Эдерсон обновил вратарский рекорд АПЛ

Бразилец оформил третью результативную передачу в сезоне в противостоянии с Ньюкаслом. Эдерсон стал рекордсменом среди вратарей Премьер-лиги всех времен по этому показателю, сообщает Squawka.

Голкипер ассистировал Омару Мармушу на 19-й минуте поединка 25-го тура чемпионата против "сорок". В общей сложности Эдерсон оформил 6 ассистов за время выступлений в составе Манчестер Сити. Позади остался бывший вратарь Лидса, Тоттенгема и ряда других команд Пол Робинсон (5 результативных передач).

Эдерсон перебрался на Этихад перед сезоном 2017/18. С тех пор он остается основным кипером "горожан". К шести ассистам в Премьер-лиге он добавил одну результативную передачу в Лиге чемпионов.

К слову, ранее Арсенал дожал Лестер с дублем Мерино.

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