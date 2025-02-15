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Футбол

Арсенал без Зинченко вырвал победу над Лестером

Лондонцы продолжают гонку за чемпионство.
Сегодня, 16:27
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В субботу, 15 февраля, в рамках 25-го тура чемпионата Англии Арсенал в гостевом поединке встречался с Лестером.

В первом тайме команды создали несколько моментов, но реализовать их не сумели.

Во втором тайме подопечные Микеля Артеты сумели добыть положительный результат. Главным героем стал Микель Мерино, который оформил дубль, появившись на поле на 69 минуте.

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Сначала полузащитник головой замкнул подачу Нванери, а затем забил после передачи Троссарда.

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко провел всю игру на скамейке запасных.

В турнирной таблице АПЛ Арсенал занимает второе место, имея 53 очка. Лестер идет 18 с 17 баллами.

Лестер - Арсенал 0:2
Голы: Мерино, 81, 87

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