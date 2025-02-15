Агент Антони не исключил возвращение бразильца в Манчестер Юнайтед
Агент Антони не стал отрицать, что его клиент может вернуться в Манчестер Юнайтед.
Напомним, бразилец переехал в аренду в Бетис и в трех встречах забил два гола, дважды став игроком матча.
Испанский клуб хочет сохранить игрока, однако его агент считает, что решение будет приниматься по итогам сезона. Футбол динамичен, а потому для Антони может снова найтись место в Манчестере.
"Я считаю, что футбол очень динамичен. Нет никаких долгосрочных планов. Возможно, в его истории с Манчестер Юнайтед еще будет несколько глав, а возможно, и нет. Это будет зависеть от многих факторов, связанных с решениями клуба и его самого в ближайшем будущем.
Я могу подтвердить, что в контракте нет пункта об опции выкупа. Так что с июля Антони станет игроком Манчестер Юнайтед", - приводит слова агента 90Min.
Ранее также сообщалось, что Милан намерен сохранить в клубе Жоау Феликса.
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