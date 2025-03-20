Мадрид опередил события: арена финала Лиги чемпионов 2027 года пока не определена

Королевская испанская футбольная федерация опровергла информацию о проведении финала Лиги чемпионов 2026/27 на Ванда Метрополитано. Президент организации Рафаэль Лузан поспешил с анонсом, сообщает Cadena SER.

Федерация отозвала заявление своего руководителя. Решения по поводу арены решающего поединка главного еврокубка объявят 21 мая. Домашний стадион мадридского Атлетико – претендент с хорошими шансами заявки на успех.

УЕФА был вынужден искать арену финала Лиги чемпионов 2026/27 заново. Первым выбором функционеров стал стадион Джузеппе Меацца в Милане. Однако тамошний муниципалитет не смог предоставить гарантии о готовности комплекса.

Напомним, ранее УЕФА разъяснил отмененный пенальти Альвареса в дерби Мадрида.

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