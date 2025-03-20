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Футбол

Лига чемпионов получила стадион финала в 2027 году

Миланская арена Джузеппе Меацца потеряла право принять решающий матч.
Сегодня, 10:18       Автор: Антон Федорцив
Ванда Метрополитано / Getty Images
Ванда Метрополитано / Getty Images

Финал Лиги чемпионов 2026/27 примет Мадрид Поединок состоится на Ванда Метрополитано, сообщает Marca.

Решение подтвердил президент местной федерации Рафаэль Лусан. В то же время, домашний стадион Атлетико не будет претендовать на проведение ЧМ-2030. Вместо него в список арен попадет обновленная Месталья в Валенсию.

Ванда Метрополитано во второй раз примет финал главного еврокубка. В сезоне 2018/19 там английский Ливерпуль одолел лондонский Тоттенхэм (2:0). Ранее миланская Джузеппе Меацца потеряла право принять решающий матч из-за отсутствия гарантий местных властей.

К слову, ранее УЕФА разъяснил отмененный пенальти Альвареса в дерби Мадрида.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Ванда Метрополитано

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