УЕФА выпустил официальное заявление касательно отмененного пенальти Альвареса

Арбитр был прав, но правила стоит пересмотреть.

УЕФА официально отреагировал на спорный эпизод в послематчевой серии пенальти Атлетико - Реал.

Напомним, Хулиан Альварес перед ударом подскользнулся и коснулся мяча второй ногой. Главный арбитр матча Шимон Марчиняк отменил взятие ворот.

Атлетико обратился в УЕФА с официальным запросом объяснить решение арбитра.

"Атлетико обратился в УЕФА по поводу инцидента, который привел к отмене пенальти, исполненного Хулианом Альваресом в конце вчерашнего матча Лиги чемпионов против Реала.

Хотя контакт был минимальным, игрок коснулся мяча опорной ногой, как видно на видео. Согласно действующему правилу 14.1, ВАР должен был сообщить судье, что гол следует отменить.

УЕФА вступит в переговоры с ФИФА и IFAB, чтобы определить, следует ли пересмотреть правило в случаях, когда двойное касание явно непреднамеренное", – говорится в официальном заявлении.

Ранее также сам Альварес прокомментировал эпизод.

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