Интер Майами благодаря голу Месси победил на старте Лиге чемпионов КОНКАКАФ
В ночь на 20 февраля Интер Майами провел первый официальный матч в 2025 году.
В поединке 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ подопечные Хавьера Маскерано минимально переиграли на выезде Спортинг Канзас-Сити со счетом 1:0.
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Единственный гол в этом поединке забил аргентинец Лионель Месси после передачи Серхио Бускетса.
Ответный поединок между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирован на 26 февраля.
Победитель противостояния во втором раунде плей-офф сыграет против ямайского клуба Кавальер.
Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 0:1
Гол: Месси, 56
Un derechazo de Messi nos da la ventaja 🐐✨pic.twitter.com/0gqsN7JjO2— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 20, 2025
Ранее сообщалось, что лидер Аталанты, которого раскритиковал Гасперини, хочет покинуть клуб.
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