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Футбол

Интер Майами благодаря голу Месси победил на старте Лиге чемпионов КОНКАКАФ

Флоридский коллектив успешно отыграл свой первый официальный поединок в году.
Сегодня, 07:45
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь на 20 февраля Интер Майами провел первый официальный матч в 2025 году.

В поединке 1/16 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ подопечные Хавьера Маскерано минимально переиграли на выезде Спортинг Канзас-Сити со счетом 1:0.

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Единственный гол в этом поединке забил аргентинец Лионель Месси после передачи Серхио Бускетса.

Ответный поединок между Спортинг Канзас-Сити и Интер Майами запланирован на 26 февраля.

Победитель противостояния во втором раунде плей-офф сыграет против ямайского клуба Кавальер.

Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 0:1
Гол: Месси, 56

Ранее сообщалось, что лидер Аталанты, которого раскритиковал Гасперини, хочет покинуть клуб.

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