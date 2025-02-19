Лидер Аталанты, которого раскритиковал Гасперини, хочет покинуть клуб

Форвард Аталанты Адемола Лукман решил не задерживаться в текущей команде.

Как сообщает Фабрицио Романо, нигериец хочет покинуть клуб следующим летом. Он хочет играть в более статусном коллективе.

На решение Адемолы не повлияли вчерашние слова Джан-Пьеро Гасперини. В его планах было уйти из Аталанты еще в прошлом году.

Напомним, ранее Лукман ответил на критику главного тренера «богини».

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