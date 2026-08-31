Рекордсмен Аталанты по сыгранным матчам перешел в Рому
Рома объявила о подписании на постоянной основе полузащитника Аталанты Мартена де Рона.
О переходе нидерландского хавбека сообщает официальный сайт "джаллоросси".
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Контракт 35-летнего футболиста с римским клубом будет рассчитан на два года - до лета 2028 года, а в своей новой команде он будет выступать под 15-м номером.
Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, нидерландец обошелся римлянам всего в один миллион евро.
Benvenuto a Roma, Marten 🇳🇱#ASRoma pic.twitter.com/eAIToxdsjv— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2026
Напомним, что де Рон впервые присоединился к Аталанте в 2015 году, затем сезон-2016/17 провел в Мидлсбро, после чего летом 2017 года вернулся в клуб из Бергамо и защищал его цвета на протяжении девяти подряд сезонов.
Нидерландский полузащитник является абсолютным рекордсменом Аталанты по количеству сыгранных матчей. В составе команды он провел 445 поединков, в которых отличился 23 голами и 32 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что бывший хавбек Милана и Барселоны вернулся в Аталанту.
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