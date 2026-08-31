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Футбол

Рекордсмен Аталанты по сыгранным матчам перешел в Рому

Мартен де Рон после девяти подряд сезонов в Бергамо покинул клуб.
Сегодня, 10:48       Автор: Игорь Мищук
Мартен де Рон / AS Roma
Мартен де Рон / AS Roma

Рома объявила о подписании на постоянной основе полузащитника Аталанты Мартена де Рона.

О переходе нидерландского хавбека сообщает официальный сайт "джаллоросси".

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Контракт 35-летнего футболиста с римским клубом будет рассчитан на два года - до лета 2028 года, а в своей новой команде он будет выступать под 15-м номером.

Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, нидерландец обошелся римлянам всего в один миллион евро.

Напомним, что де Рон впервые присоединился к Аталанте в 2015 году, затем сезон-2016/17 провел в Мидлсбро, после чего летом 2017 года вернулся в клуб из Бергамо и защищал его цвета на протяжении девяти подряд сезонов.

Нидерландский полузащитник является абсолютным рекордсменом Аталанты по количеству сыгранных матчей. В составе команды он провел 445 поединков, в которых отличился 23 голами и 32 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что бывший хавбек Милана и Барселоны вернулся в Аталанту.

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