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Футбол

Скандальный нападающий Динамо отправился во второй польский дивизион

Киевский клуб продал Владислава Блэнуцэ в Лехию Гданьск.
Вчера, 21:58       Автор: Игорь Мищук
Владислав Блэнуцэ / ФК Динамо Киев
Владислав Блэнуцэ / ФК Динамо Киев

Нападающий Владислав Блэнуцэ покинул Динамо и продолжит карьеру в составе Лехии Гданьск.

О переходе 24-летнего футболиста сообщает официальный сайт представителя второго дивизиона Польши.

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Румынский форвард подписал с польским клубом контракт до 30 июня 2031 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сума трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Блэнуцэ присоединился к Динамо в сентябре 2025 года, перейдя из румынской Крайовы. Трансфер нападающего в киевский клуб ознаменовался скандалом после того, как в соцсетях игрока были обнаружены видео с российскими пропагандистами и главой страны-террориста.

В прошлом сезоне румынский форвард провел за Динамо 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, что Лехию возглавляет украинский тренер Владислав Лупашко, а недавно польский клуб арендовал полузащитника Карпат Артура Шаха и подписал защитника Полесья Даниила Бескоровайного.

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