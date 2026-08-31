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Дюбуа - Уордли: объявлена официальная дата реванша

Британские боксеры проведут второй титульный бой в середине октября.
Сегодня, 09:35       Автор: Игорь Мищук
Дюбуа и Уордли проведут реванш / Getty Images
Дюбуа и Уордли проведут реванш / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа (23-3, 22 КО) встретится в реванше с Фабио Уордли (20-1-1, 19 КО).

О проведении повторного боя между британскими боксерами официально объявила промоутерская компания Queensberry Promotions.

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Второй поединок Дюбуа - Уордли состоится 17 октября.

Бой станет главным событием вечера бокса от Queensberry Promotions, который пройдет на O2 Arena в Лондоне.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в мае этого года, Дюбуа в стартовых раундах дважды побывал в нокдауне, но в итоге одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у Уордли титул WBO.

Ранее промоутер рассказал, почему Уордли решил провести незамедлительный реванш с Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

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