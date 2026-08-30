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Футбол

Манчестер Юнайтед установил новый рекорд АПЛ

Манкунианцы лидеры по автоголам в их пользу.
Вчера, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Джейкоб Гривз / Getty Images
Джейкоб Гривз / Getty Images

Манчестер Юнайтед стал обладателем еще одного рекорда АПЛ.

Напомним, накануне подопечные Каррика обыграли дома Ипсвич. Один из голов был забит Джейкобом Гривзом в собственные ворота.

Благодаря этому манкунианцы установили новый рекорд АПЛ по автоголам в их пользу - 80.

Ранее рекорд принадлежал Ливерпулю (79).

Ранее также сообщалось, что Арсенал готовится установить клубный трансферный рекорд.

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