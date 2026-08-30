Хет-трик Фернандеша принес Манчестер Юнайтед зрелищную победу
В воскресенье, 30 августа, Манчестер Юнайтед принимал дома Ипсвич.
В первом тайме матч в исполнении манкунианцев был очень похож на предыдущий. Ипсвич атаковал нередко острее и даже открыл счет на 29-й минуте.
Однако до конца тайма манкунианцы сравняли счет после быстрой контратаки.
А вот после перерыва на поле Ипсвич, похоже, не вернулся. Манкунианцы не только полностью доминировали на поле, но и превратили эту доминацию в голы. Сначала Гривз срезал в свои ворота удар Магуайра, затем Фернандеш оформил хет-трек, а пятый мяч красивым ударом забил Мбемо.
В компенсированное время Ипсвич все же забил еще раз, но гол Акпома уже ни на что не повлиял.
Манчестер Юнайтед - Испвич 5:2
Голы: Фернандеш, 40, (пенальти), 61, 68, Гривз (автогол), 56, Мбемо, 82 - Дэвис, 29, Акпом, 90+1
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