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Футбол

Хет-трик Фернандеша принес Манчестер Юнайтед зрелищную победу

Испвич был разгромлен на Олд Траффорд.
Сегодня, 20:28       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

В воскресенье, 30 августа, Манчестер Юнайтед принимал дома Ипсвич.

В первом тайме матч в исполнении манкунианцев был очень похож на предыдущий. Ипсвич атаковал нередко острее и даже открыл счет на 29-й минуте.

Однако до конца тайма манкунианцы сравняли счет после быстрой контратаки.

А вот после перерыва на поле Ипсвич, похоже, не вернулся. Манкунианцы не только полностью доминировали на поле, но и превратили эту доминацию в голы. Сначала Гривз срезал в свои ворота удар Магуайра, затем Фернандеш оформил хет-трек, а пятый мяч красивым ударом забил Мбемо.

В компенсированное время Ипсвич все же забил еще раз, но гол Акпома уже ни на что не повлиял.

Манчестер Юнайтед - Испвич 5:2
Голы: Фернандеш, 40, (пенальти), 61, 68, Гривз (автогол), 56, Мбемо, 82 - Дэвис, 29, Акпом, 90+1

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