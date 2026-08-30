Новичок Боруссии пропустит целый сезон

Полузащитник Боруссии Яннис Константелиас рискует больше не сыграть в этом сезоне, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что летом греческого футболиста купили у ПАОКа за 26 млн евро.

Константелиас успел сыграть в Суперкубке Германии и один матч в чемпионате, где отличился голом. Но в том же поединке против Гамбурга был вынужден покинуть поле.

После обследования в клубе подтвердились наихудшие ожидания - у игрока разрыв крестообразных связок колена.

Боруссия рассчитывает подписать замену 23-летнему греку до закрытия трансферного окна.

Ранее также сообщалось, что Арсенал готовится установить клубный трансферный рекорд.

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